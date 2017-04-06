إنستغرام على ويندوز يتيح التقاط وإرسال الصور والفيديوهات

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

لاحظت مجموعة من مستخدمي إنستغرام على الويب، وجود علامة كاميرا بحيث تمكنهم من التقاط الصور والفيديوهات بكاميرا أجهزتهم الشخصية الأمامية العاملة في ويندوز 10، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضح المستخدمون أن الميزة الجديدة تتيح لهم التقاط صور وفيديوهات عبر كاميرا أجهزتهم الحاسوبية ومن ثم يكون أمامهم خيار إرسالها لأصدقائهم في رسائل شخصية مباشرة دون وجود إمكانية لنشرها على حساباتهم أمام متابعيهم.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بتزويد صورة بعد التقاطها بالملصقات والكتابة عليها والرسم عليها أيضًا قبل إرسالها لشخص أو أكثر من قائمة أصدقائه.

كما أن هناك ميزة أخرى وهي إمكانية إرسال صورة أو فيديو من ميزة Stories في صورة رسالة شخصية كذلك.

وقد يعتبر ذلك مؤشرًا على رغبة إنستغرام في تفعيل إمكانية التصوير والنشر عبر تطبيق الويب لتوسيع قاعدة المستخدمين خاصة في المناطق التي يستخدمون فيها الأجهزة المحمولة.