باحثون هولنديون يخترعون طابعة ليزر بلا حبر (فيديو)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اخترع باحثون من جامعة “دلفت” للتكنولوجيا، ومقرها هولندا، طابعة ليزر لا تحتاج لمواد استهلاكية مثل الحبر أو الزيت، ويمكن استخدامها على أي ورق عادي تطبع عليه النصوص باللون الأسود.

وتُستخدم الطابعة بتقنية تسمى “كربنة” حيث تتضمن حزمة الأشعة تحت الحمراء التي تمر عبر عدسات خاصة، وبينما تحرق الأوراق يتم طباعة النقاط الأسود “الكربون”.

لكن تحويل كربنة الورق بطباعة النقط تُعد مهمة صعبة لدى الباحثين، إذ تتطلب التوازن الأمثل بين شدة شعاع الليزر ونوع وهيكل المادة.

ويقول المطورون الذين عكفوا على الاختراع لمدة عامين، أن منتجهم سيُدرج في الأسواق خلال السنوات القليلة المُقبلة، حيث يرون أنه سيكون بمثابة نقلة في مجال صناعات الطباعة الكبيرة.