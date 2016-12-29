نظارة “أوكيلوس” ستجعلك تتحكم فيما ترى بحركة عينيك

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

خرجت تقارير جديدة، تؤكد استحواذ شركة “أوكيلوس ريفت” للواقع الافتراضي، على شركة Eye Tribe، المتخصصة في تطوير تقنيات، لتتبع حركة العين، وفقًا لما نشره موقع “انجادجيت” التقني.

وأشارت التقارير، إلى أن الصفقة ستدعم عمل نظارة “أوكيلوس”، وكيفية عرض المحتوى خلالها، مع حركة عين المستخدم، حيث تتضح البؤرة التي ينظر إليها دون غيرها، وبالتالي سيركز دون تشتيت انتباهه.

وهذا التطوير، سيثري تجربة المستخدم، ويجعله يتجول بشكل سهل داخل العالم الافتراضي بعينيه.

لم تخرج تقارير رسمية من طرفي الصفقة، كما أن قيمتها ما زالت غير معروفة.