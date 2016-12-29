“تويتر” تختبر بثًا حيًا 360 درجة (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

غرد مدير “تويتر” التنفيذي، جاك دورسي، بفيديو بث حي مصور، لطريقة بانورامية 360 درجة، لتكون المرة الأولى للبث بهذه التقنية، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأوضح “تويتر” أن الميزة الجديدة طي الاختبار، ومتاحة فقط عبر كاميرات Insta360 التي يتم إلحاقها بالهواتف الذكية.

وذهبت بعض التوقعات، إلى أن كاميرات انستغرام قد تكون ردًا من “تويتر” لمنافسة نظارة “سناب شات” المبتكرة Spectacles لاستهداف جمهور المراهقين.

الميزة متوفرة حتى الآن لبعض المستخدمين عبر تطبيق “بريسكوب” على أجهزة “أبل”، ومن المتوقع خروجها للجميع في الأسابيع المقبلة.