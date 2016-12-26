احذر من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: لندن – إرم نيوز

يتعين على من يفكرون في نشر صورة بطاقة صعود الطائرة الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي إعادة النظر في ذلك لمصلحتهم.

وتشير مجلة الطيران “أيروتيليجراف” إلى أنّ محبي عمل المقالب والغرباء يمكنهم الحصول على معلومات المسافرين الخاصة بك أو إساءة استغلالها وذلك من الصورة.

وجاء في التقرير أنه في حال كان اسم الراكب ورقم الحجز مرئيا فربما يقوم طرف ثالث بالدخول على نظام الحجز وحتى إلغاء الرحلة كنوع من المقالب. ويحتمل أيضا أن يكتشفوا العنوان الإلكتروني للراكب ورقم هاتفه.

وتحذر المجلة من أن هناك الكثير من البيانات في الرمز الشريطي (بار كود) التي يمكن قراءته بمساعدة برنامج قراءة الرموز الشريطية وهو متوافر مجانا على الإنترنت. لذا فكر مرتين قبل نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر لبطاقة صعود الطائرة كدليل على أن رحلتك المثيرة على وشك البدء.