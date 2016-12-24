الخطوط البريطانية تصدر رموزًا تعبيرية لرحلاتها بدلًا عن النصوص (فيديو)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أطلقت الخطوط الجوية البريطانية، قائمة بأسماء رحلاتها الجوية على شكل رسومات الأيقونات بدلاً من النصوص، داعية عملاءها المسافرين عبر خطوطها اكتشاف رحلاتهم المفضلة باستخدام الرموز التعبيرية، وذلك من خلال تصفح الخدمة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أو عن طريق إرسال طلب استلام الخدمة عبر أجهزتهم النقالة.

رئيس قسم التسويق في الخطوط البريطانية روب ماكدونالد، ذكر أن الخدمة تم إطلاقها بعد إجراء الشركة استطلاع رأي واسع النطاق حول العالم عبر الشبكة العنكبوتية لمعرفة مدى أهمية الرموز التعبيرية مقارنةً بالكلمات، مبينًا أنه أظهر أن 61% من المُستطلعة آراؤهم أجابوا أن نمط الحياة باستخدام الأيقونات أفضل في نقل العواطف والمشاعر من الكتابة.

وكشف ماكدونالد، أن خدمة الأيقونات تم برمجتها على أساس وجهة المسافر وشخصيته ومزاجه في اختيار رحلته خلال العُطلة السنوية بطريقة جذّابة، مُبينًا، أن الخدمة التي بدأت في 20 ديسمبر/ كانون الأول من الشهر الحالي، ستستمر حتى31 يناير/ كانون الثاني 2017، لتُغطي أكثر من 100 رحلة حول العالم.