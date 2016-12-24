“سناب شات” يحتفل بالكريسماس بلعبة جديدة (صورة)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلق تطبيق “سناب شات” لعبة Santa’s Helper، احتفالاً بأعياد الكريسماس، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأوضح التطبيق أن اللعبة، تعتمد على وضع وجه المستخدم على جسم بطل اللعبة، بواسطة كاميرا الهاتف، ومن ثم يتم التحكم في اللعبة من خلال حركة رأس المستخدم يميناً ويسارًا لتفادي العوائق.

وخرجت تقارير من فترة قريبة، تؤكد رغبة “سناب شات” في الدخول إلى عالم الألعاب، وهذه اللعبة تؤكد نواياه.

ويعتبر دخول العفريت الأصفر لعالم ألعاب الموبايل، نقلة كبيرة في مسار نموذج أعماله، حيث يوسع تخصصه، بعيدًا عن كونه تطبيقًا للتراسل ومنصة للأخبار عبر ميزة Discover، وكذلك تعديل الصور عبر الفلاتر التي اشتهر بها دائماً، ما سيفتح الباب للمزيد من الاستثمارات، والأرباح، عبر جذب المعلنين.