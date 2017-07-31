بالصور.. أعمدة كهرباء تسقط بفعل أمطار غزيرة بعسير في السعودية

تستمر جهود فرق الطوارئ بكهرباء تهامة، في منطقة عسير السعودية، لإعادة التيار الكهربائي وخدمة المشتركين، على إثر سقوط أعمدة الكهرباء في مواقع عدة نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

وصرح مصدر مسؤول في كهرباء عسير لموقع “سبق” الإلكتروني، بأن فرق الطوارئ تعمل على معالجة الوضع بعد سقوط عدد من الأعمدة، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مواقع عدة.

ومن بين المواقع التي سقطت فيها الأعمدة، مركز بحر أبو سكينة الذي شهد انقطاعًا للتيار الكهربائي بسبب سقوط عمود أدى إلى قطع عدد 2 فاز على الشبكة الهوائية جهد 33 كيلو فولت.

وتشكل وعورة التضاريس والمواقع الهامة التي سقطت فيها الأعمدة والصواعق غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة اليوم صعوبة لفرق الطوارئ في إعادة التيار الكهربائي.