أمريكًا تطلق نظامًا مبكرًا للتحذير من الطحالب السامة في البحيرات

أطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية، نظامًا مبتكرًا للتحذير من نمو الطحالب السامة في البحيرات العذبة، حيث زرعت روبوتاً تحت سطح بحيرة “إيري”، رابع أكبر البحيرات العظمى الخمسة في أمريكا، وشبكته مع أقمار صناعية في الفضاء.

ويقول الباحثون في الوكالة الأمريكية: “النظام لا يزال في مرحلته الأولى، إذ من المقرر توسيعه لرصد الطحالب الضارة في كافة البحيرات العذبة والتي يستخدمها السكان والحيوانات الأليفة للشرب”.

ولأن الأقمار الصناعية ترصد السموم فقط، ولا يمكنها قياسها في الماء، طور الباحثون مختبراً في قاع بحيرة “إيري”، حيث يجمع المياه ويختبر مستويات السموم قبل إرسال النتائج عن بعد للأقمار الصناعية، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 4 ساعات.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، يعود سبب ظهور هذه الطحالب الضارة بالبيئة خلال الأعوام القليلة الأخيرة، إلى تسرب مياه الصرف الصحي وبقايا الأسمدة من الأراضي الزراعية المجاورة إلى مياه البحيرات العذبة الأمريكية.