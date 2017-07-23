تقنية ثورية تجعل النبات قادرًا على توفير الكهرباء (فيديو)

نجح مشروع هولندي ناشئ يحمل اسم “Living Plants”، في تطوير نباتات قادرة على تغذية نوع من البكتيريا في التربة، تستطيع إنتاج طاقة تكفي لتشغيل مصباح كهربائي صغير، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وقال فريق عمل المشروع، إنهم “يعتمدون على عملية البناء الضوئي التي من خلالها يطلق النبات مجموعة من العناصر إلى التربة المزروع فيها، التي بدورها تغذي بكتيريا تبدأ في توليد الإلكترونات والبروتونات، من ثم تتولد طاقة مقدارها 0.1 مللي وات قادرة على تشغيل مصباح صغير”.

ويعمل حاليًا المشروع على الدخول في تعاون موسع مع مشروع Plant-E الهولندي، المتخصص في توليد الكهرباء من النباتات لتشجيع إدخال 50 فصيلة نباتية جديدة في مجال الطاقة الكهربية المتجددة.

ومن المتوقع أن تبدأ المصابيح الجديدة في الخروج للأسواق، بحلول العام المقبل.

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