بالصور والفيديو.. ولادة ماعز بوجه شيطاني في الأرجنتين

صُدمت “غلاديس أوفيدو” مالكة مزرعة لتربية المواشي في مقاطعة سان لويس الواقعة وسط الأرجنتين، عند ولادة ماعز داخل مزرعتها بملامح تبدو شيطانية.

وأثارت ولادة الماعز بملامح غير عادية الذعر بين سكان المقاطعة الأرجنتينية، ما دفعهم لاستدعاء الشرطة للتحقيق في سبب الولادة الغريبة، وتوثيق الحالة.

وقالت أوفيدو في حديثها لوسائل إعلامية أرجنتينية أنها فُوجئت بشدة عندما رأت وجه الماعز الجديدة في مزرعتها، مبينةً أن الماعز وُلدت ميتةً.

وتداولت وسائل إعلامية صورًا للماعز، وتظهر بعيون بارزة، وتشوهات هائلة في الرأس، وذلك في حالة غير عادية لم يظهر مثلها مسبقاً، فيما تظهر بقية أعضائها طبيعية.