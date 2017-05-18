بالصور.. غوريلا عملاق يطارد إوزة

التقطت الكاميرا اللحظة التي انفجر فيها الغوريلا “نيكو” غضبا عندما حاولت إوزة جريئة غزو منزله.

ويعيش ذكر الغوريلا الغاضب ذو اللون الأسود والفضي وحده على جزيرة خاصة به على بحيرة في لونجليت في مقاطعة ويلتشر البريطانية حيث لا يحب الشركاء.

ولم يتقبل الغوريلا الذي يبلغ حجمه 180 كيلو الأمر بسهولة عندما فوجئ بوصول الإوزة الفضولية.

وتم التقاط “نيكو” بعدسات الكاميرا، وهو يعبر عن غضبه أمام الزائرة قبل أن يفقد صبره ويطاردها بعد أن أعطاها قبضة أرسلها في الهواء.

الغوريلا، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو أقدم غوريلا في أوروبا لا يريد أن يشارك منزله الذي أعد له خصيصًا والمزود بالتلفزيون الفضائي مع أحد.

وقد التقط المصور مايكل ميشن المواجهة المدهشة خلال زيارة لمقاطعة ويلتشير.

وقال مايكل من بورتسموث جنوب شرق إنجلترا “كنت على متن قارب في الغابة وعندما وصلنا إلى جزيرة نيكو لم أتمكن من رؤيته في البداية ولكن كان هناك زوجان من الإوز حيث كانت تقف واحدة منهما فوق منزل نيكو وتصدر الكثير من الضوضاء أعتقد أنها كانت تبحث عن مكان لإقامة عش”.

وأضاف “ثم رأيت فجأة نيكو وقد بدأ يلوح بذراعه نحو الإوزة التي طارت ثم عادت من أجل مواجهة أخرى معه ولكنه طاردها مجدداً”.

وقال مارك تيي وهو حارس “نيكو” لأكثر من 20 عامًا “على الرغم من أنه الآن كبير جدًا في السن إلا أن نيكو لا يزال نشطًا للغاية وفي حالة جيدة بشكل مثير للدهشة”.

ووصل “نيكو” إلى لونجليت في الثمانينيات من سويسرا، وهو يعيش على جزيرة تبلغ مساحتها نصف فدان في وسط بحيرة في لونجليت للبحث عن الأكل الطبيعي وكذلك مرافق في الهواء الطلق للعب والاستمتاع.