بالصور..”جزيرة بلاستيك” غير مأهولة تُنذر بكارثة وشيكة

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

حذر باحثون دوليون من خطر محدق يهدد الحياة البرية داخل جزيرة هندرسون غير المأهولة بالسكان، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، لتفاقم كمية المخلفات البلاستيكية داخلها، ولتسجل بالأكثر تلوثًا في العالم.

الجزيرة التي أطلق عليها الباحثون اسم جزيرة البلاستيك، تعد ملاذًا لبعض الحيوانات التي على شفا الانقراض، كطائري بيترل والكريك والسلحفاة الخضراء، ولا يوجد داخلها أي نشاط بشري، إذ يحظر دخول أي شخص باستثناء الباحثين.

وأكدت الباحثة جنيفر لافرس من جامعة تسمانيا الأسترالية، أن المخلفات البلاستيكية تظهر في كل متر من الشاطئ، قادمة من التيارات المحيطية على بعد آلاف الأميال، موضحةً لديلي ميل البريطانية، أن 68% من البلاستيك دفن تحت الرمال 10 سم (4 بوصات).

وكشفت أن كثافة الحطام في الجزيرة بلغت أعلى مستوى في أي مكان في العالم، إذ سجلت 671.6 بندًا لكل متر مربع على سطح الشواطئ.

ويقول الباحثون: “إن الجزيرة النائية لم تتعرض لأي حملة تنظيف مسبقًا، ما أدى لتراكم مؤشر مستويات البلاستيك ليبلغ الأعلى عالميًا”.

وعند دراستهم الجزيرة، صُدم الباحثون من كمية البلاستيك، محذرين من كارثة وشيكة، حيث يقولون:”إن البلاستيك قديم جدًا وهش، ويجب أن يكون التركيز على التخلص منه”.