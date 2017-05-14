3 قتلى و255 جريحاً في زلزال يضرب شمال إيران (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن مدير إدارة الكوارث في مدينة “بجنورد” مرکز محافظة “خراسان” الواقعة شمال شرق إيران، الأحد، أن الحصيلة الأولى لضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة بجنورد، بلغت 3 قتلى و225 جريحاً بعضهم حالته خطرة.

وقال حسين عظيمي في تصريحات للصحفيين، إن “الزلزال الذي سجلت قوته بمقدار 5.7 على مقياس ريختر كان عند الساعة 22:30:58 حسب التوقيت المحلي ووقع على عمق 11 كيلومترا، حيث أسفر عن تدمير عدد من البيوت والمباني السكنية في مناطق مختلفة من مدينة بجنورد”.

وأوضح عظيمي أن “المدارس تم تعطيلها اليوم بسبب مخاوف من هزات ارتدادية كما تضررت شبكة الكهرباء والهاتف في جميع القرى والمناطق التابعة لمدينة بجنورد”، داعياً المواطنين إلى البقاء في الحدائق والشوارع العامة.

وأكد علي نيا مساعد محافظ “خراسان” أن قرى واقعة في المحافظة التي تعرضت للزلزال تعرضت لأضرار جسيمة بنسبة 20 إلى 50% في مقوماتها العمرانية.

وأضاف: “سارعت فرق الهلال الأحمر إلى تقديم المساعدات اللازمة والعلاج اللازم للجرحى الذين أصيبوا جراء الزلزال”.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة بجنورد التي يسكنها نحو 340 ألفا، بحسب إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية العام الماضي، وتبلغ مساحتها 5800 كيلو متر مربع، وتعد من المدن المعرضة للزلازل بكثرة.