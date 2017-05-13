زلزال بقوة 5.7 يضرب مدينة بجنورد شمال شرق إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، مساء السبت، أن زلزالًا عنيفًا بدرجة 5.7 على مقياس ريختر، هز مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان الواقعة شمال شرق إيران.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: “إن المئات من أهالي مدينة بجنورد خرجوا من منازلهم مساء اليوم، بعد إحساسهم بزلزال قوي أسفر عن سقوط بعض الجدران وتكسر في المباني”.

وأوضح، أن “حجم الخسائر لم يعرف بعد لكن بعض المباني تدمرت”، مشيرًا إلى أن “الذعر والخوف خيّما على أهالي مدينة بجنورد الذين لجأوا إلى الشوارع والحدائق العامة”.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة بجنورد التي يسكنها نحو 340 ألفًا، بحسب إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية العام الماضي، ومساحتها 5800 كيلو متر مربع، وتعد من المدن المعرضة للزلازل بكثرة.

وهز زلزال قوي شمال شرق إيران الشهر الماضي، على مقربة من مدينة مشهد، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.