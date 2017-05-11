في مشهد فريد.. الفجيرة تشهد تساقطًا كثيفًا لحبات البرد (فيديو)

تشهد إمارة الفجيرة طقسا متقلبا، وسقوط أمطار وبرد كثيفا، وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية مع برد على شوارع خليفة ومسافي، وتسبب البرد المتساقط بأضرار في السيارات على الطرق، فيما تركز البرد بشكل مكثف على وادي ممدوح.
وتشهد عدة مناطق شمالية في دولة الإمارات تقلبات في الطقس، أدت إلى فيضانات وسيول خاصة في إماراتي العين والفجيرة.
الإمارات : البرد يتسبب ببعض الاضرار في السيارات طريق الشيخ خليفة بن زايد المؤدي الى الفجيرة تصوير فهد محمد #اخدود_شعبان #مركز_العاصفة pic.twitter.com/bQxGPZkzS3
— أبوس ترابج يا بلادي❤ (@lonleygirlss) May 11, 2017
تساقط البرد على وادي ممدوح في الفجيرة #مركز_العاصفة #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yST7ZhAbGj
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 11, 2017
#شاهد
#أمطار غزيرة في شارع #مسافي_الفجيرة#الفجيرة#الإمارات @M_hakeemm pic.twitter.com/oRw7ToKBcM
— صحيفة الرؤية (@Alroeya) May 11, 2017