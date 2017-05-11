في مشهد فريد.. الفجيرة تشهد تساقطًا كثيفًا لحبات البرد (فيديو)

المصدر: الفجيرة – إرم نيوز

تشهد إمارة الفجيرة طقسا متقلبا، وسقوط أمطار وبرد كثيفا، وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية مع برد على شوارع خليفة ومسافي، وتسبب البرد المتساقط بأضرار في السيارات على الطرق، فيما تركز البرد بشكل مكثف على وادي ممدوح.

وتشهد عدة مناطق شمالية في دولة الإمارات تقلبات في الطقس، أدت إلى فيضانات وسيول خاصة في إماراتي العين والفجيرة.