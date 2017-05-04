تعرف على مميزات ديناصورات “الدجاج” في العصر الطباشيري؟

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

اكتشف فريق من علماء الحفريات بقايا ديناصور ذي ريش في مقاطعة “لياونينغ” في شمال شرق الصين، وكان الطول الأحفوري الذي يشبه الدجاج، حوالي مترًا.

وهذا الديناصور بطول 90 سم، ويحتمل أنه كان يطير، تم الكشف عنه من قبل علماء الحفريات الصينيين في شمال شرق الصين، وقد أعلن الباحثون اكتشافهم في مجلة Nature Communica.

وقال ممثل جامعة هونغ كونغ، مايكل بيتمان: “تزين ذيل الـ Jianianhualong Tengi خصلة كبيرة من الريش غير المتكافئ، حيث جانب أوسع من الآخر.

وأوضح أن مثل هذا الهيكل هو سمة الطيور الحديثة والطيور الصغيرة Microraptors، وهي ديناصورات بأربعة أجنحة، وقادرة على التحرك مع تدفق الهواء وهذا يدل على أن أسلاف الطيور كان لها ريش دينامكي هوائي”.

وخلال العصر الطباشيري كان يعيش هذا الديناصور الصغير ذو الـ 3 كيلوغرامات، والذي يشبه الدجاجة بالفعل، بأسنانه وذيله.

وحسب تقرير موقع sputniknews الفرنسي فقد أطلق الباحثون عليه اسم Jianianhualong Tengi، حسب اسم الشركة التي رعت البحوث في مقاطعة “لياونينغ”، بالصين، وكذلك حسب اسم “فانغفنغ تنغ” Fangfang Teng، عالم الحفريات الذي اكتشف هذه البقايا.

وأضاف التقرير أنه ليس من البديهي في الوقت الحاضر معرفة إن كان يمكنه أن يطير، ومن الممكن أنه لم يستخدم ذيله وأجنحته إلا لكي يبطئ حركته في حالة السقوط من شجرة أو من تلة، أو لكي يسرع ويقف فجأةً أثناء مطاردة فريسة.

ويقدر الخبراء أن اكتشاف ديناصورات أخرى ذات ريش “دينامكي هوائي” سيساعد في العثور على الإجابة عن هذا السؤال.

ووفقًا لهؤلاء الخبراء فإن هذا الاكتشاف قد يغذي مزيدًا من المعرفة التي لديهم عن هذه الديناصورات – الطيور، وكذلك الكيفية التي تطورت بها.