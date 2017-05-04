بالفيديو.. رحلة لمركبة الفضاء كاسيني حول زحل وحلقاته‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء، صورًا من أول عملية “غطس” لمركبة الفضاء كاسيني الأسبوع الماضي بين كوكب زحل وحلقاته.

وتظهر الصور باللونين الأسود والأبيض، التي نشرت على موقع مختبر الدفع النفاث لوكالة الفضاء، المسار الجنوبي لغطس المركبة الفضائية، حيث تبدأ باستعراض منظر دوامة عند القطب الشمالي لكوكب زحل.

وقال اندرو انجيرسول، العضو في فريق التصوير الخاص بالمركبة الفضائية، إن وكالة ناسا سوف تعمل على الحصول “على صور أفضل ” خلال مناورة مماثلة في حزيران/ يونيو المقبل.

وأعلنت ناسا أمس -أيضًا- على صفحتها في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن مركبة كاسيني أكملت ثاني عملية غطس من بين 22 عملية مقررة بين زحل وحلقاته.

يذكر أن كاسيني التي تم إطلاقها عام 1997 تدور في مدار زحل منذ عام 2004 . ومن المقرر أن تنهي المركبة مهمتها في زحل في أيلول/ سبتمبر.