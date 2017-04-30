شاهد بتقنية 360 درجة.. أول عملية انغماس لمركبة فضائية بين كوكب زحل وحلقاته

المصدر: عبدو حليمة – إرم نيوز

بعد 13 عامًا على إرسالها لدراسة كوكب زحل، نجحت المركبة الفضائية “كاسيني” بتنفيذ أول عملية انغماس في الفجوة المكونة بين الكوكب المذهل وحلقاته التي يتفرد بوجودها دون كواكب المجموعة الشمسية.

وقد نقلت المركبة صورًا ومقاطع فيديو مذهلة تعتبر الأولى من نوعها، الأمر الذي اعتبره علماء الفضاء إنجازًا مهمًا في استكشاف زحل، وتمت محاكاة عملية الانغماس هذه بفيديو مصور وفق تقنية التدوير الكامل (360 درجة).

وتأتي هذه العملية ضمن خطة من 21 عملية مشابهة ستفذها المركبة “كاسيني” حتى تدمير نفسها في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل والتلاشي في الغلاف الجوي لكوكب زحل الذي بنيت من أجل استكشافه.

شاهد الفيديو: