اليابان.. بركان “ساكوراجيما” ينفث عمودًا رماديًا طوله 3 كم

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

بركان ساكوراجيما، الواقع جنوب اليابان، وهو واحد من أكثر البراكين نشاطا في البلاد، دخل يوم الجمعة في حالة من الثوران.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نوم “ساكوراجيما” لم يكن طويلا. فبعد أقل من مرور سنة على ثورانه الأخير، قذف البركان اليوم الجمعة عمودا من الدخان والرماد ارتفع لـ 3200 متر في الفضاء.

وبحسب تقرير موقع إخباري فرنسي، يعتبر “ساكوراجيما” الذي يقع في جزيرة كيوشو، واحدا من أكثر البراكين نشاطا في الأرخبيل. وقد خلق تهديدا مستمرا من تدفقات الحمم البركانية وموجات المد التسونامي للسكان الذين يعيشون بالقرب من المكان، بما في ذلك مدينة كاجوشيما، التي يقطنها حوالي 600 ألف نسمة.

ويشير التقرير إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يستيقظ فيها ساكوراجيما: فمنذ العام 2000، ازداد نشاط البركان إلى حد كبير، حيث تجاوز عدد الانفجارات الصغيرة 1000 انفجار. وفي أبريل 2009 سقط 243 غراما من الرماد على كل متر مربع على مدينة كاجوشيما.

وفي العام 2013 نفث البركان عمودا من الدخان والرماد على ارتفاع 5000 متر، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ مراقبة البركان.

ولذلك حذر علماء الزلازل أيضا من انفجار جديد من الرماد الذي يمكن، كما يقولون، أن يحدث في أي وقت.