طاقم أمريكي روسي يصل المحطة الفضائية الدولية

المصدر: فلوريدا - إرم نيوز

عرض تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا بثاً لوصول طاقم مخفض من رجلين أحدهما أمريكي والآخر روسي إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة “بايكونور” الفضائية في قازاخستان، اليوم الخميس، بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.

وانطلقت مركبة حملها صاروخ “سويوز” الروسي الصنع تحمل رائدي الفضاء الأمريكي جاك فيشر (43 عامًا) والروسي فيودور يورتشيخين (58 عامًا) في الساعة 1:13 بالتوقيت المحلي (07:13 بتوقيت جرينتش) بمقعد خال على غير العادة.

وتخفّض روسيا طاقم العمل على المحطة حتى يجري نقل المختبر العلمي إليها في العام المقبل بعد طول انتظار، ووصل فيشر ويورتشيخين إلى المحطة، التي تكلفت100 مليار دولار والتي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، في الساعة 13:18 بتوقيت جرينتش، وبعد نحو ساعتين فتحت البوابات بين الكبسولة التي نقلتهما والمحطة الدولية.

وسبح فيشر، الذي يقوم برحلته الفضائية الأولى، ويورتشيخين نحو قائدة المحطة بيجي ويتسون، التي كانت في انتظارهما هي وطاقمها، وأول مهامهما كان تلقي مكالمة هاتفية تهنئهما بسلامة الوصول من أسرتيهما وأصدقائهما في مركز المراقبة الروسي خارج موسكو.

وقال فيشر لزوجته: “الأمر غاية في الجمال” وهو يصف تجربته بأنها “وجبة مذهلة متبلة بصلصة الروعة”، كما طمأن فيشر والدته ببعض الكلمات.

وقال: “أمي إن الأمر مشابه لوجودي في تكساس وعلى حسب الموقع الذي ندور فيه حول الأرض سأكون بذات القرب… يمكنني أن أتصل بك، فلا حاجة لأن تفتقدينني”.

وقبل الإقلاع قال فيشر :”إنه يتوقع أن يكون أكبر تحد يواجهه في رحلته الفضائية الأولى هو استخدام دورة المياه على المحطة في حالة انعدام الجاذبية”.

وقال فيشر في حديث قبل انطلاقه: “لا يمكنك التدرب على ذلك وأنت على الأرض، لذلك أُقبل على تجربة دخول الحمام بتقدير وتحضير وقدر لا يستهان به من الفزع”.

وسيتولّى فيشر إدارة المحطة مع اثنين آخرين من رواد الفضاء المخضرمين هما يورتشيخين زميله في الرحلة الذي قام بأربع رحلات فضائية من قبل، و ويتسون (57 عامًا) التي تمضي ثالث فترة إقامة طويلة في الفضاء والتي ستسجل رقماً قياسياً يوم الاثنين كأول رائد فضاء أمريكي يقضي فترة مجمعة تتجاوز 534 يوماً في الفضاء.

وقالت ناسا أمس الأربعاء :”إنها من المتوقع أن تتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين لتهنئتها”.

وستبقى ويتسون مع زميليها على المحطة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.