طرزان” يراقب المحاصيل الزراعية وأحوال الطقس (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

ابتكر طلاب بجامعة جورجيا الأمريكية روبوتًا جديدًا أطلقوا عليه اسم طرزان تم تصميمه بحيث يتجول على أسلاك أعلى المحاصيل الزراعية يقوم بمراقبتها وفقًا لما جاء على موقع بي بي سي الإخباري.

وأظهر الفيديو أن الروبوت الجديد يعتمد على طريقة حركة القرود بين الأشجار بحيث يتمكن من التحرك بثبات ومرونة عبر التعلق بسلك يمر أعلى المحاصيل في الأراضي الزراعية ليوفر على الفلاح متابعتها ومدى نضجها وحالتها أولاً بأول.

وقال الباحثون :”إنهم حاليًا يطورون الروبوت كي يتمكن من التحرك بسلاسة وانسيابية وثبات كما أنهم سيزودونه بكاميرا ومستشعرات عالية الحساسية لقياس مدى الرطوبة والحرارة للجو الذي تنمو فيه المحاصيل إلى جانب تصوير المحاصيل أولاً بأول لمتابعة نضجها وتوقع مدى إنتاجية الأراضي الزراعية”.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز الروبوت الجديد لتطبيقه في الأراضي الزراعية حول العالم خلال 3 سنوات من الآن على أن يتم اختياره عمليًا نهاية العام الحالي على أرض زراعية مزروعة بفول الصويا.