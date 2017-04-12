بالفيديو.. الماء أصبح قابلًا للأكل وليس للشرب‎

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

نجحت شركة “سكيبينغ روكس لاب” المعنية بأبحاث تطوير المستقبل، في تحويل ماء الشرب من حالته السائلة إلى عبوة متماسكة قابلة للأكل، علماً أنه يمكن إضافة النكهات والألون إلى هذه العبوات.

عبوة OoHO مكونة من مستخلصات النباتات والأعشاب البحرية وهي مغلفة بعبوات مصنوعة من الطحالب البحرية، وقابلة للتحلل خلال 4 إلى 6 أسابيع، ما يجعلها صديقة جدًا للبيئة على عكس العبوات البلاستيكية التي تحتاج آلاف السنين لتتحلل في التربة.

وقد شارك القائمون على المشروع في عدد من الفعاليات الدولية لتقديم المنتج الجديد مثل ماراثون لندن، وجرب الكثيرون أكل الماء مبدين إعجابهم بالفكرة.

وتسعى الشركة إلى تحقيق تمويل جماهيري لتوسيع إنتاجها ووضعه في الخدمة على مستوى العالم.