كاتب بريطاني: الكرة الأرضية ستدمر في أكتوبر 2017

المصدر: لندن – إرم نيوز

زعم كاتب وباحث بريطاني، أن الكرة الأرضية ستدمر في شهر تشرين الأول من العام الحالي، بعد ان يصطدم بها كوكب عملاق، وان الكثير من الأغنياء يدركون هذه الحقيقية ويقومون بإنشاء ملاجئ تحت الأرض لضمان نجاتهم.

وقال دافيد ميد مؤلف كتاب “كوكب اكس يصل للأرض عام 2017″، إن العلماء يعرفون أن الكارثة ستقع ولكنهم يخبئون الحقيقة لتجنب إحداث حالة فوضى ورعب بين البشر.

وأضاف “النخبة العالمية” باتت تعرف أن الكارثة ستقع هذا العام وأن عددًا كبيرًا بدأوا بإنشاء ملاجئ محصنة تحت الأرض لضمان نجاتهم منها.

وتابع “هناك دليل قوي جدًا على أن كوكبًا عملاقًا سيصطدم بالارض في شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي بعد الزيادة الكبيرة في عدد الزلازل وحجمها وقوتها وحدوث ثقوب كبيرة في قشرة الكرة الأرضية وزيادة قوة وطول فترة موجات الحرارة على الأرض… وما سيحدث تاليًا هو أن كوكب اكس سيحجب كوكب الشمس كليًا ويلف كوكب الأرض والقمر معًا ويتوقع أن يحدث ذلك في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام.”

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن وكالة “ناسا” للفضاء الأميركية كانت قد استبعدت فكرة اصطدام كوكب عملاق يطلق عليه اسم “نيبيرو” أو “اكس” بالأرض على أساس عدم وجود إي دليل علمي. وقالت إنه في حال اقتراب هذا الكوكب فإن العلماء كان بمقدورهم رؤيته خلال السنوات العشر الماضية ويمكن رؤيتة بالعين المجردة الآن.