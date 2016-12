بالفيديو والصور.. الإمارات تغرق في الضباب الكثيف

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

شهدت مناطق مختلفة في دولة الإمارات، صباح اليوم الأربعاء، ضبابا كثيفا وأجواء باردة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 50 مترًا.

ورجح خبراء الأرصاد استمرار الضباب على معظم المناطق الساحلية والداخلية والطرق السريعة في الدولة خلال اليومين القادمين.

ويعد الضباب أمرًا شائعًا في الإمارات مع حلول فصل الشتاء، حيث يغطي معظم المناطق ويشكل مناظر خلابة في معظم الأحيان، تغري العديد من المصورين بالتقاط صور خاصة من هذه الأجواء.

Video: Thick fog at #Dubai‘s Hor Al Anz this morning. Video by Shihab

Today’s weather forecast #UAE >> https://t.co/CjYXT3hOo8 pic.twitter.com/fxELwbX7Uc — Khaleej Times (@khaleejtimes) December 28, 2016