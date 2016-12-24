أمريكيون يُصدمون برؤية أجسام غامضة في السماء

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أكدت شبكة مشاركة الأجسام الغريبة (MUFON) ورود مئات التقارير من مناطق مختلفة في العالم تتحدث عن ظهور أجسام غامضة ثلاثية الشُكل تُحلّق في السماء فترة وجيزة وتختفي.

وذكرت الشبكة المُختصة في التحقق من الخوارق ومقرها الولايات المُتحدة ، أن شهر ديسمبر الحالي سجّل 21 حالة لشهود عيان في مناطق مُختلفة من الولايات المُتحدة يزعمون ظهور الأجسام الغامضة الطيّارة.

وادعى أحدهم رُؤيته 4 أجسام لديها ذيل مثلث، وتُحلّق على ارتفاع منخفض فوق المنازل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وادعى شاهد آخر من ولاية تينيسي الأمريكية رؤيته أجساماً مثلثة تحلق على ارتفاعات منخفضة، وحجمها كبير نسبياً مع أضواء وسم من الجانبين وتتحرك في خط مستقيم ببطء وبصمت.

سكوت براندو مدير موقع ufoofinterest الأمريكي والمُختص بالتحقق من الخوارق رد على مزاعم شهود العيان، مرجحاً أن يكون ما شاهدوه مشاعل عسكرية أو فوانيس صينية.