اضطراب خدمات الموبايل والإنترنت يثير استياء المصريين

اشتكى مستخدمو الموبايل في مصر من سوء شبكة الاتصالات منذ يوم السبت الماضي، حيث إنه يصعب إجراء واستقبال المكالمات داخل مصر، وكذلك الاتصال بشبكة الإنترنت عبر باقات إنترنت الهاتف.

وكانت شبكة “فودافون مصر”، أكثر الشبكات التي اشتكى مستخدموها من انقطاع شبه كامل في الخدمة، تراوحت مدته بين المستخدمين من بضع دقائق وحتى ساعات طويلة.

والسبب وراء هذا الاضطراب في الخدمة، يتمثل في عملية توزيع الترددات الخاصة بالجيل الرابع من خدمات المحمول، حيث إن وزارة الاتصالات قد أعلنت منتصف يونيو الماضي، أن المصرية للاتصالات وشبكات المحمول الثلاث في مصر، فودافون مصر واتصالات مصر وأورانج مصر، قد دفعت بالكامل قيمة تراخيص استخدام ترددات الجيل الرابع، والتي تبلغ 1.1 مليار جنيه.

وقد أوضحت الوزارة، أن عملية توزيع ترددات الجيل الجديد والتي تتمثل في 40 ميجاهيرتز، مقسم إلى 15 ميجاهيرتز للمصرية للاتصالات، و10 ميجاهيرتز لكل من أورانج واتصالات، و5 ميجاهيرتز لفودافون، ستستغرق حوالي شهرين.