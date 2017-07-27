وزير إيراني يدعو بلاده للتخلي عن عقلية حجب مواقع التواصل

دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود واعظي، اليوم الخميس، المدعي العام في البلاد، محمد جعفر منتظري، إلى التخلي عن عقلية حجب مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن “فرض الرقابة على شبكة الانترنت لم يعد مجديًا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل”.

وقال واعظي في مقابلة مع صحيفة “آرمان” الإصلاحية، إن “حجب مواقع التواصل الإجتماعي بذريعة منع التغلغل الأجنبي في الفضاء الإلكتروني، أمر لم يعد مجديًا، وعلينا التفكير بعقلية واقعية بعيدًا عن عقلية الحجب”.

وأوضح واعظي، أن “وزارة الاتصالات حجبت خلال الأيام الماضية بقرار من المدعي العام والسلطات القضائية 8 آلاف قناة على تطبيق (تلغرام)”.

وبين الوزير الإيراني، أن العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، التي تم حجبها قبل عدة أعوام، يتمكنون من استخدامها عبر استخدام برامج تجاوز الحجب.

وتحظر السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “فيسبوك” و”تويتر” وكذلك موقع “يوتيوب”، منذ العام 2009 بسبب استخدامها من قبل المعارضة الإصلاحية في الدعوة للاحتجاجات ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.

وكشف وزير الاتصالات الإيراني الأسبوع الماضي، أنه تم إغلاق 137 ألف موقع إباحي وغير أخلاقي عبر تطبيق “تلغرام”.