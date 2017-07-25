شركة “لينوفو” تكشف عن هاتف جديد يتحول إلى “تابلت” (فيديو)

رفعت شركة “لينوفو” الستار عن هاتفها الجديد “Folio”، الذي يتميز بشاشة 5.5 بوصة، ويتحول إلى جهاز تابلت بشاشة بحجم 7.8 بوصة، وفقًا لما نقله موقع “جيزمودو” التقني.

وأشارت الشركة، إلى أن جهازها الجديد يعمل بنظام أندرويد نوغا 7.0 وبروسيسور سناب دراغون 800.

إلى جانب ذلك، فإن الهاتف سميك الحواف بعض الشيء، ولديه القدرة على تغيير واجهة استخدامه وترتيب العناصر عليه بحسب حجم الشاشة المتاح له، وذلك خلال مؤتمر الشركة “Tech World” السنوي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي نرى فيها جهازًا يمكن طيه ليتحول من شاشة كبيرة إلى أصغر في الحجم، حيث إن الشركة قد كشفت من قبل في مؤتمر CES لإلكترونيات المستخدمين عن جهاز بنفس الفكرة، كما فعلتها أيضًا من قبل شركة “سامسونغ“.

ولم تكشف الشركة عن موعد لإتاحة الجهاز الجديد أمام الجمهور، حيث يبدو أنه غير جاهز بعد للتعامل مع الجمهور، حتى أنه خلال المؤتمر لم يكن متاحًا لأي شخص استخدامه إلا شخص مدرب من شركة “لينوفو”.