اكتشاف طريقة تسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي

توصل باحثون، من جامعة “باريس ديديروت” في فرنسا، إلى طريقة جديدة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه، وذلك من خلال استخدامهم محفزًا يمكنه تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى غاز الميثان.

ويشبه المحفز مادة الكلوروفيل في النبات، ولكن بدلًا من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين فإنه يُحوّله إلى ميثان، وباستخدام الطاقة الشمسية، يُفتت المُحفز جزيئات ثاني أكسيد الكربون، ويُحوّلها لذرات كربون وأكسجين، والتي تتحد بعد ذلك مع الهيدروجين لتشكل الميثان والماء.

ويعمل الباحثون على تطوير العملية بحيث تُصبح أكثر سرعةً وكفاءةً، من خلال تشغيلها مباشرةً مع الكهرباء بدلًا من أشعة الشمس.

وفي حال نجاح العملية، يرى الباحثون أن ميثان المستخلص من الهواء الجوي سيصبح إنتاجه رخيصًا جدًا، وسينتج المحفز وقودًا جديدًا، وسيُعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى مادة كيميائية يسهل تخزينها.