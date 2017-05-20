“بلاكبيري” تصنع تطبيقًا لحماية سيارتك من الفيروسات عن بعد

أعلنت الشركة الكندية “بلاكبيري“، اليوم السبت، أنها تتعاون حاليًا مع عدد من صناع السيارات الذكية، والتي تعتمد بشكل رئيس على الحواسيب الإلكترونية، بحيث تنتج تلك الشراكة برنامجاً ذكياً لحماية تلك السيارات من الإصابة بالفيروسات وتردع محاولات المخترقين للسيطرة عليها، وفقًا لما جاء على موقع “سلاشدوت” التقني.

وأوضحت الشركة، أن البرنامج الجديد يعتمد وبشكل رئيس على مسح أنظمة تشغيل​ السيارات عن بعد، بحيث يقوم بمتابعة الأنظمة أولاً بأول والتعرف على أي فيروسات تصيبها، بحيث في حال كان هناك شك في وجود إصابة يتم تحذير قائد السيارة بشكل سريع كي يتمكن من الحذر والتوقف عن القيادة.

وأشارت “بلاكبيري”، إلى أن الخدمة الجديدة ستصل مطلع العام المقبل، كي تكون جاهزة بشكل كامل لتأمين أنظمة تشغيل السيارات المختلفة، لتكون بذلك أول من يدخل هذا المجال ويهتم به.

ومن المتوقع أن يكون سعر هذه الخدمة في الشهر للسيارة الواحدة 10 دولارات تذهب إلى أرباح “بلاكبيري”.

واعتزلت الشركة الكندية تصنيع هواتفها بشكل كامل، بعد أن باعت حق إطلاق هواتف ذكية بعلامتها التجارية لشركة TLC، لكي تتمكن من التركيز وبشكل كامل على تصنيع البرمجيات الذكية.