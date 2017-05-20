“GMAIL” يرد تلقائيًا على بريدك الإلكتروني

أعلنت شركة “غوغل” إضافتها لميزة الردود الذكية ” Smart REPLY” إلى تطبيق البريد الإلكتروني “GMAIL”، وفقًا لما جاء على موقع “أندرويد اند مي” التقني.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم تحليل رسائله البريدية التي يستقبلها، ومن ثم تبدأ في اقتراح ثلاثة ردود، يمكن للمستخدم الاختيار من بينها، ومن ثم بإمكانه أن يقوم بتعديلها بالمسح أو الإضافة قبل الإرسال.

وكلما تعامل المستخدم مع الميزة الجديدة، تعلمت أسلوبه وأصبحت أكثر ذكاءً بحيث تخرج بردود لا يحتاج للتعديل فيها، لأن أسلوبها سيتطابق مع أسلوبه.

وكشفت “غوغل”، عن الميزة الجديدة خلال اليوم الأخير من مؤتمر مطوريها السنوي “Google I/O 2017″، وهي متاحة حاليًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.