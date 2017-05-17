بالصور.. إنشاء مبنى ضخم من البلاستيك مقاوم للزلازل والحرائق في تايوان

دشنت شركة “فار ايست” التايوانية مبنى ضخماً يقاوم الحرارة والرياح والزلازل والحرائق، حيث صممه المهندس المعماري آرثر هوانغ من 1.5 مليون زجاجة بلاستيكية فقط، وبتكلفة بلغت ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب هوانغ، فالمبنى الواقع في مدينة في تايبيه في تايوان قوي بما فيه الكفاية، لتحمّل قوى الطبيعة، وهو مدعوم بالطاقة الشمسية، ويُعد أحد الأمثلة على استخدام المواد المُعاد تدويرها.

وأعاد هوانغ، تصميم الزجاجات البلاستيكية لكتل من الطوب المجوف وعمل على تدويرها إلى شكل كريات وأعاد هندستها، وعند عملية البناء أضاف كمية صغيرة من السيلكون، مع تقنيات بناء منخفضة الكربون.

ويزن المبنى نصف المباني التقليدية، ويمكن أن يصمد أمام الرياح المستمرة التي تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، ويبقى بارداً دون تكييف الهواء بفضل التهوية الطبيعية، ويوفر العزل من الحرارة ومياه الأمطار، ويسمح بدخول الضوء الطبيعي خلال النهار.

يُذكر أن تايوان، هي موطن أحد برامج إعادة التدوير الأكثر انتشاراً في العالم، وتستهلك البلاد 4.5 مليون قطعة زجاج بلاستيك سنوياً.