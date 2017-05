شاهد.. فيديو مسرب يكشف عن مجموعة من هواتف نوكيا الجديدة

كشف فيديو مسرب، بثه موقع الفيديوهات “ڤيميو” عن مجموعة من هواتف نوكيا، العلامة الفنلندية الشهيرة، لكن الفيديو لم يستمر طويلا إذ سرعان ما تم حذفه، وفقًا لموقع فينتشر بيت التقني.

وأوضح المدون التقني Evan Blass عبر حسابه على تويتر، أن الفيديو الجديد يظهر 4 هواتف تحمل علامة نوكيا التجارية، بينها هاتفا نوكيا 3 ونوكيا 5 اللذان تم الكشف عنهما من قبل، وفي الفيديو يقعان أقصى يمين الشاشة.

أما الهاتفان الآخران فأحدهما يحمل كاميرتين خلفيتين، والثاني غير واضحة معالمه، وقد ذهب إيڤان إلى أن الجهاز الذي يحتوي على كاميرتين سيكون هاتف نوكيا 9، ومن المتوقع أن يكون الثاني هو نوكيا 8.

وتركز حالياً شركة HMD الفنلندية على إعادة نوكيا للأسواق بقوة، حيث تنوي إطلاق 7 هواتف أندرويد خلال العام الحالي.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017