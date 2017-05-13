في سابقة.. مغامر يقفز بالمظلة من طائرة بدون طيار (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

نجح الرياضي الليتواني إنغوس اوغستكالنس في القفز بالمظلة من طائرة بدون طيار ، وقد أجريت التجربة الأولى من نوعها في العالم بمنطقة خالية وسط ليتوانيا .

مساحة الطائرة 3.2 متر مربع ووزنها 70 كيلوغراما، ومزودة ب16 دوارة قادرة على رفع حمولة بوزن 200 كيلوغرام، وتسمح بطاريتها الحالية بالطيران لمدة 10 دقائق تقريبا.

وقد استعملت الطائرة نفسها خلال شهر يناير الماضي لسحب متزحلقين على بحيرة متجمدة بسرعة كبيرة ، لكن المغامرة الجديدة كانت أكثر خطورة ،فقد حملت الطائرة رجلا إلى قمة برج ، قبل أن ترفعه لعلو 330 مترا من حيث قام بالقفز.

وتمت التجربة في البداية بحمولة جامدة وزنها 90 كيلوغراما ، وبعدها قام المظلي بمغامرته التي وصفها ب”الممتعة جدا” ، قبل أن يضيف :”طبعا تكون هناك دائما خطورة في القيام بالأمر لأول مرة ، والأمتار الخمسة الأولى هي المرحلة الأكثر توترا”.

أما جانيس بوترامس الرئيس المدير العام للشركة المنتجة للطائرة الذي كان يتحكم بالجهاز، فعلق :”لم تعودوا بحاجة لمروحية للقفز بالمظلة” .

وأضاف :” قمنا اليوم بأول قفزة انطلاقا من طائرة بدون طيار ،وأصبح بالتالي من الممكن القفز من أي مكان ، في المدن أو الصحراء و الجبال “.

وتسعى الشركة المتخصصة لاستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ ،مثلا فوق سطح مشتعل، أو في أماكن أخرى يصعب الوصول إليها .

وخطرت فكرة الاستثمار في مجال الطائرات بدون طيار لبوترامس والمهندسين العاملين معه منذ سنتين ،وكلفته الطائرة 35 ألف يورو .