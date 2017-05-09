بالفيديو.. تعرّفوا على نظام تشغيل غوغل الجديد لهواتف أندرويد  

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أظهرت صور وفيديوهات جديدة لنظام تشغيل غوغل لهواتف “أندرويد”، والذي يحمل اسم Fuchsia OS، العديد من التفاصيل التي تخرج للنور لأول مرة، وفقًا لما نشره موقع “أندرويد” أند مي التقني.

وعرض الفيديو شكل تصفح واجهة المستخدم على النظام الجديد، والتي تحمل اسم Armadillo UI، وتعتمد بشكل كامل على فكرة البطاقات Cards التي اعتادت غوغل استخدامها في نظام تشغيلها الشهير “أندرويد”، وبشكل خاص داخل خدمة الأوامر الصوتية Google Now، والتي تحولت حاليًا إلى Google Assistant.

كما أظهر المقطع المصور انسيابية كبيرة في تصفح واجهة الاستخدام، وكيف يمكن التنقل فيما بين التطبيقات المفتوحة بشكل سهل وسريع، إلى جانب إمكانية تقسيم الشاشة لإنجاز العديد من المهام في نفس الوقت، وهي متوفرة أيضًا في “أندرويد”. كما عرضت الصور تفاصيل لوحة الاختصارات Shortcuts Bar والذي يظهر بشكل قمة في المرونة عند الضغط على صورة المستخدم في منتصف الشاشة.

وتعقد غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017 هذا العام على مدار ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 من أيار/مايو الجاري، ومن المتوقع أن يكون هناك بعض التفاصيل حول النظام الجديد، إلى جانب الكشف عن أحد إصدارات أندرويد Android Oreo.

شاهد الفيديو: