هل تنوي شراء غلاكسي S8؟.. عليك تقبل هذه العيوب

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

يرى المختصون في السوق التقنية، أن هاتف سامسونغ الأحدث غلاكسي S8 هو أفضل هاتف حتى الآن خرج للأسواق يعمل بنظام أندرويد في 2017، حيث أنه حقق المعادلة الصعبة ونجح في تقديم تصميم مميز للشاشة اللامحدودة Infinity Screen، مقارنة بحجم الهاتف المميز.

وخلال شهر واحد من الإعلان عن الهاتف الجديد ووصوله إلى أيدي المستخدمين الذين حجزوا طلبات مسبقة، انهالت الانتقادات والشكاوى على الشركة الكورية، وبدأت تتكرر همسات حول كارثة انفجار هاتف Note 7 في آذان سامسونغ، ولكنها تتظاهر بالتماسك والثبات.

وفي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بدأت الشكاوى تتوالى من المستخدمين في كوريا الجنوبية، وهي أول سوق يصل إليها S8، بسبب وجود مشكلة في الهاتف تسبب احمرار لون الشاشة بشكل غريب أثار الفزع لدى المستخدمين، ولكن خرجت سامسونغ لتطمئن مستخدميها بأن هذه المشكلة بسيطة وقامت بإطلاق تحديث لها.

وبعد ذلك تعجب المستخدمون من وجود مشكلة في ميزة الشحن اللاسلكي، حيث إن البعض واجه صعوبة في شحن الهاتف لاسلكيا عبر مجموعة من منصات الشحن المتنوعة، وتنوعت الشكاوى في هذا الصدد بين مشكلة عدم الشحن تمامًا أو بطء في عملية الشحن.

ويأتي كل ذلك داخل جسم زجاجي خالص للهاتف من الواجهة والجهة الخلفية للجهاز ما عرض الهاتف للعديد من المشاكل مثل الخدش، وأصعبها الكسر وهذه المشكلة تكررت مع العديد من المستخدمين، خاصة في الجانب الخلفي للهاتف، حيث إنها تنكسر بسهولة، ما يشوه شكل الهاتف بشكل سريع، ويجبر المستخدم على أن يشتري غطاء كاملا يغطي الهاتف من الجهتين الأمامية والخلفية، لحمايته من الخدش والكسر وأي أضرار قد تلم به عند الاستخدامات اليومية.