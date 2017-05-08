اختراع نظام سيُحدث ثورة في الزراعة من خلال نمو النبات تلقائيًا

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اخترع الباحثان سيزار رنا وبراكاش دهال من جمهورية نيبال، آلية نوعية تمكن من زرع النباتات داخل براميل بلاستيكية ملفوفة في رقائق الألمنيوم وتتعامل تلقائياً مع مراحل العمل الزراعي، مثل الري، التسميد، التعشيب، الحراثة وحتى مكافحة الآفات دون تدخل بشري.

وقال الباحثان:”إن الآلية الجديدة تعد أسرع في نمو النباتات، وأكثر مقاومة للأمراض من تلك المزروعة في الزراعة المائية أو التربة، كما تحتوي على مواد عضوية بنسبة 100%”، وتابعا أنها “ستقضي على الكدح البشري في الزراعة وستكون مستقبل الزراعة في العالم”.

ويستند الابتكار إلى فكرة إيروبونيكس، والتي تعني عملية زراعة النباتات في بيئة الهواء أو الضباب دون استخدام التربة، حيث تعتمد على الضباب الرقيق من المغذيات المجهزة بعناية للحفاظ على نمو النباتات باستخدام كمية قليلة من المياه تبلغ 10% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية.