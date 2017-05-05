بسبب خطأ في خرائط غوغل.. الكثير من السياح يقصدون هذه القرية الصغيرة

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

تدفق الكثير من السياح إلى قرية نرويجية صغيرة بحثاً عن جرف شهير بسبب خطأ في خرائط غوغل.

ووصل المسافرون التائهون إلى قرية فوسمورك بحثاً عن جرف بريكستولن الشهير على بُعد 18 ميلاً حيث اصطفت صفوف من الحافلات خارج القرية.

ووفقاً لصحيفة إندبندنت البريطانية قال هيلج فوسمارك أحد السكان إنه في أوقات معينة من السنة تصل عشرات السيارات في اليوم الواحد.

وأضاف هيلج: “لقد قمنا برد مئات السياح التائهين في الجانب الخطأ من المضيق البحري ففي موسم الصيف تصل حوالي 10-15 سيارة كل يوم”.

كما أشار مواطن آخر إلى أن عليهم التحدث إلى السياح من جميع أنحاء العالم وقال: “عندما نكون في المقصورة أحياناً يأتي من 2 إلى 4 أو 5 سياح كل يوم ويقولون إنهم سيذهبون إلى بريكستولن وهم لا يفهمون شيئًا، فخرائط غوغل تدلهم على ذلك عبر جسر مضيق ليزفجورد ثم إلى فوسمورك، والطريق هنا ضيق جدًا وأحيانًا يشعرون بالضيق الشديد عندما نقول لهم أن يعودوا”.