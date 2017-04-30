دبي تطلق خطها الإلكتروني الخاص بـ23 لغة

المصدر: دبي -إرم نيوز

اطلقت حكومة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، خطها الإلكتروني الخاص بـ23 لغة، لينضم إلى سلسلة أنماط خطوط الكتابة في برامج مجموعة “مايكروسوفت”، على أن تعتمده الإمارة في مراسلاتها الحكومية.

وعرض المجلس التنفيذي لدبي في مؤتمر صحافي في مقر اوبرا الإمارة، الخط الجديد بحضور ممثلين عن “مايكروسوفت”.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله عبدالرحمن الشيباني، “قمنا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بابتكار خط جديد للكتابة (…) ما يجعله أول خط ضمن تطبيقات الشركة يتم تطويره من قبل مدينة ويحمل اسم مدينة”.

وأضاف، أن الخط الجديد “ليس وسيلة للكتابة فحسب، بل انه شكل من أشكال التواصل”.

وأعلن رئيس “مايكروسوفت” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامر أبو لطيف، أن “خط دبي” أصبح متاحا بـ23 لغة، بينها العربية، للاستخدام في الكتابة الإلكترونية عبر برنامج “اوفيس 365” الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.

وقال أبو لطيف، إن الخط الذي جرى تصميمه على مدى عام ونصف العام يمثل “رسالة حول التحول الرقمي من دبي إلى العالم”، مضيفا أن “هذا الخط الفريد باللاتينية والعربية يعكس (…) صورة الابتكار” في إمارة دبي.

وفي بيان صحافي، أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذيّ أنه طلب “البدء في استخدام (خط دبي) في المراسلات الحكومية الرسمية باعتباره نقطة تحول جديدة لدبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في عالم التكنولوجيا الرقمية”.

وتسعى إمارة دبي التي زارها 14,9 مليون سائح العام 2016، إلى إضفاء وجه ثقافي أكبر على قطاعها السياحي وعلى صورتها في الخارج كمدينة تضم منتجعات ترفيهية ضخمة، وناطحات سحاب، وكمقر إقليمي لشركات اقتصادية ووسائل إعلام كبرى.

وتعتبر دبي، واحدة من أبرز وجهات الشرق الأوسط والعالم استقطابا للسياح والباحثين عن فرص عمل.