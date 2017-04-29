تعرف على أغرب “شروط استخدام” خدمات الإنترنت 

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

تتفنن الشركات ومقدمو خدمات الإنترنت في صياغة نصوص شروط الاستخدام بمنتهى الوضوح، ما يجعلها طويلة للغاية وتفصيلية، ويحول قراءتها إلى كابوس لا يتمنى أن يعيشه المستخدم بأي حال من الأحوال، فيمرر ويضغط موافق دون قراءتها.

لذلك نقدم لك أغرب شروط الاستخدام التي توافق عليها دون أن تعلم عنها أي شيء:

أوبر

يشترط تطبيق أوبر لخدمات سيارات الليموزين على المستخدم أن يعترف بأن حصوله على خدمات النقل والتوصيل من خلال التطبيق لا يعني أن الشركة تقدم خدمات النقل، كما أنه يلتزم بإصلاح السيارة وتنظيفها على مسؤوليته ونفقته الخاصة، في حال تعرضت لأي حادث خلال وجودها تحت استخدامه.

نيتفليكس

تشترط الشركة على المستخدم ألا يرسل إليها أي معلومات أو أفكار أو موضوعات مقترحة لمواد تلفزيونية يمكن إنتاجها، لأنها يحق لها استخدام تلك الأفكار دون الرجوع إليه، وأي تشابه بين الأعمال التي يتم عرضها عبر الخدمة وبين أفكاره فهي محض صدفة بحتة، ولا يحق له أن يقاضي الشركة ويطالب بأي تعويضات مادية أو عينية أو فكرية.

خدمة Airbnb

خدمة توفير الشقق السكنية لعشاق السفر في كل أنحاء العالم، تنص على أن المستخدم بمجرد استخدام التطبيق يتعهد بألا يمارس أي أنشطة يجرمها القانون الأمريكي، مثل صناعة وحيازة وتخزين أي أسلحة كيميائية ونووية وبيولوجية أو أي أنواع أسلحة أخرى.

خدمة Tinder

تشترط خدمة التعارف أن يعترف مستخدمها أنها غير مسؤولة عن طبيعة الأشخاص الذين يتعرف عليهم عبر الخدمة، وأنها لا تلتزم بمعرفة السجل الإجرامي والسلوكي لهم، وأن الشركة لا تتحمل مسؤولية أي أضرار تلحق بالمستخدم نتيجة للتعامل مع غيره من المستخدمين.

خدمة Snapchat

تشترط خدمة سناب شات، أن تتعهد بألا تقوم بتأجير حسابك أو اسمك أو فيديوهاتك أو صورك أو أي شيء له علاقة بحسابك على الخدمة لشخص آخر.

خدمة Lyft

خدمة سيارات الأجرة “ليفت”، تطالبك بأن توافق على أن نظام التوجيه المتاح داخل الخدمة فقط يتم استخدامه والاعتماد عندما يرغب الشخص في الوصول إلى مكان ما في ظروف التنقل العادية، ولكنه لا يعتمد عليه أبدا في المواقف المصيرية والتي قد يؤدي الخطأ فيها إلى التأثير على الحياة الشخصية أو إلحاق الأضرار بالبيئة العامة.