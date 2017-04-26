مركبة كاسيني تنجح في المرور بين حلقات زحل.. واحتفال مميز من غوغل (فيديو وصور)

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

احتفل محرك البحث غوغل اليوم، بمرور مركبة الفضاء كاسيني بين حلقات كوكب زحل، وتتيح مركبة الفضاء كاسيني للعلماء مراقبة كل شيء على كوكب زحل عن قرب من خلال الصور الملتقطة بالمركبة الفضائية الأوروبية كاسيني.

وتعتبر مركبة الفضاء Cassini Huygens المشروع المشترك لوكالة الفضاء ناسا الأوروبية والفضاء الإيطالية، وتهدف إلى استكشاف كوكب زحل بكل تفاصيله، وتتعرف على حلقاته ومجاله المغناطيسي، كما تشاهد الأقمار التي تحيط به، ولقد هبطت على كوكب زحل تيتان بالمظلات.

وبدأت مركبة الفضاء كاسيني رحلتها عام 1977، وأرسلت في أواخر نوفمبر الماضي صورًا عن النظام الشمسي لكوكب زحل والتي تعطي للعلماء نظرة دقيقة حول تكوين الجزيئات الغازية له، وتوضح القطب الشمالي لكوكب زحل.

وتعد مهمة كاسيني، التي أطلقت 15 أكتوبر عام 1997، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، أنجح برنامج أطلقته وكالة ناسا لدراسة كواكب المجموعة الشمسية، حيث كان الهدف الرئيسي لهذا المشروع دراسة كوكب زحل وحلقاته والأقمار التابعة له.