6 استخدامات لفتحة السماعات 3.5mm لم تسمع عنها من قبل (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

فتحة صغيرة تركب فيها طرف سماعات أذنك، وتبدأ في الاستماع لما تفضله من ملفات صوتية متنوعة، باعتبار أن هذه الفتحة مخصصة لذلك فقط، وإن كنت تفكر كذلك فاعلم أنك مخطئ.

تعتبر فتحة الـ 3.5mm من أكثر مكونات الهواتف الذكية أهمية وقادرة على فتح أبواب جديدة واستخدامات مختلفة للهواتف، بعيدة تماماً عن إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، لتصبح الهواتف أذكى وأكثر إفادة.

قد لا يعرف الكثيرون أن الشريحة الخاصة بالوصلة التي يتم تركيبها في تلك الفتحة تتكون من 3 قنوات لنقل البيانات، إحداها لنقل الصوت وتشغيل الميكروفون، والثانية والثالثة لنقل الصوت من خلال السماعتين اليمنى واليسرى، السر الأكبر الذي لا يعرفه أحد هو أن وصلة السماعة تعتبر مصدرا للطاقة إذ إنها تخرج كمية من الطاقة تكفي لتشغيل العديد من الإكسسوارات المفيدة؛ ما يحول الهاتف إلى أجهزة كثيرة تسهل الحياة.

الدفع الإلكتروني

وتعتبر شركة Square من أشهر الشركات في تقديم حلول الدفع، إذ إنها قامت بتطوير جهاز يعتمد على فتحة السماعات بحيث يستمد منها الطافة، ويقوم بقراءة البطاقات الائتمانية بحيث يمكن الدفع من خلالها، كما يمكن استخدامه للدفع عبر التلامس مع الهواتف التي تعمل بتقنية NFC.

التصوير السينمائي

اعتمدت العديد من الأفلام أخيرًا على التصوير بالهواتف الذكية مع التطور السريع لكاميرات الهواتف، ولكن كي يكتمل الإبداع السينمائي لابد من خروج الصوت المصاحب للفيديو بجودة مميزة، وهذا ما قام به عدد من المصنعين للميكروفونات إذ اعتمدوا على فتحة الـ 3.5mm لتشغيل ميكروفونات احترافية خفيفة، يسهل على الممثلين إرفاقها بملابسهم لتسجيل أصواتهم، مثل ميكروفون SmartLav والمصنع خصيصًا لهواتف وأجهزة أبل.

قياس درجات الحرارة

قد تعتمد على جوجل لتعرف درجة الحرارة في بلدك عبر هاتفك بسهولة، ولكن إذا كنت من عشاق السفر والتخييم والرحلات، فقد تحتاج إلى جهاز لقياس درجة حرارة المكان الذي تتواجد فيه تحديدًا، ولهذا كان تطوير جهاز يحوّل هاتفك الذكي إلى ترمومتر حراري، إنها فكرة مميزة نفذتها شركة Thermodo من خلال الاعتماد على فتحة السماعات التقليدية.

تصوير 3D

العناصر ثلاثية الأبعاد أصبحت أساسية في العديد من الصناعات خاصة في عالم صناعة السينما وكذلك الصناعات المختلفة التي أصبحت وبشكل كبير تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، لذلك كان جهاز Bevel بمثابة اختراع مثالي لمواكبة هذا التطور السريع.

فلاش للتصوير

قد لا يكون لديك في هاتفك فلاش للصور السيلفي، كما أنك في ظروف التصوير الليلي ستحتاج لإضاءة قوية، لذلك فقد حل فلاش iBlazr هذه المشكلة بذكاء عبر فتحة السماعات.

مركز لتوقعات الطقس

طور مجموعة من المصممين والمطورين جهازاً جديداً يسمى Weather@Point يتم تركيبه عبر فتحة السماعات وبه 4 مستشعرات للرطوبة والحرارة والأشعة فوق البنفسجية والضغط الجوي، لتتمكن من معرفة توقعات الطقس خلال اليوم وحيث تكون.