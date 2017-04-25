سماعة أذن جديدة تجعلك تتحكم في الضوضاء (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة EarLabs عن سماعتها الجديدة dBud، التي زودتها بتقنية ميكانيكية مميزة تتيح للمستخدم التحكم في حجم الضوضاء والأصوات التي يستمع إليها في أي مكان يذهب إليه، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وتعتمد فكرة السماعة الجديدة على زر يتم سحبه لتقليل مستوى الضوضاء النافذ إلى أذن المستخدم، الذي عليه الاختيار بين 30 ديسبل و15 ديسبل، بحيث إن التردد الأقل يسمح للمستخدم أن ينقي الصوت الواصل إليه من الضوضاء والأصوات المزعجة، ويصل إليه فقط صوت من يتحدث إليهم من حوله.

وتعتبر السماعة اختيار مثالي لمن يعملون في بيئة مليئة بالضوضاء والأصوات المزعجة أو يعملون في بيئة عمل مفتوحة وسط عدد كبير من الموظفين، كما أنها مميزة لمن يرغب في التركيز مهما كانت مهنته.

ونجحت السماعة الجديدة في تحقيق الهدف من حملتها للدعم الجماعي على Kickstarter، والتي كان سعرها 49 دولاراً، ولكن عندما يتم طرحها في الأسواق خلال العام الحالي سيكون سعرها 62 دولاراً.