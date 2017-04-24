مصباح جديد يضيء حمامك ويطهره من الجراثيم

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلق فريق من المطورين مصباحاً كهربائيًا جديداً ليس لإضاءة الغرف أو المكاتب أو الشوارع، وإنما لإضاءة الحمامات بشكل رقيق وهادئ لا يؤذي عينيك حال كنت مستيقظاً من النوم، وفقًا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وأوضحت صفحة مصباح illumiBowl على موقع الدعم الجماعي Kickstarter، أن المصباح يستخدم تقنية الإضاءة الليلية الملونة، بحيث يقدم إضاءة قوية وفي الوقت نفسه مريحة للعين.

كما يقوم المصباح الجديد باستخدام الأشعة فوق البنفسجية للقضاء على البكتيريا وتطهير حمامك باستمرار.

ويمكنك شراء المصباح بسعر 10 دولارات فقط في حال حجزته مسبقًا قبل طرحه في الأسواق بشكل رسمي في يوليو المقبل.