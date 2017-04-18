بالفيديو.. سناب شات يسحب البساط من الفيسبوك بإضافة ميزة جديدة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت خدمة التراسل الفوري سناب شات ميزة رائعة جديدة، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من الفلاتر World Lenses، ولكن هذه المرة ليست للوجوه، وإنما هي عبارة عن مجموعة من العناصر التي يمكن إضافتها للفيديوهات والصور، وفقًا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وقد نشر سناب شات، فيديو توضيحيًا يشرح ميزته الجديدة، والذي أظهر كيف يمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة أي عنصر للصورة، بحيث يظهر وكأنه جزء منها بألوانه الزاهية، بالإضافة إلى أن متابعيه سيظهر لهم الفيديو وهم يشاهدونه وكأنه فيديو عادي وسيتجولون خلال الفيديو مرورًا بتلك العناصر كأنها طبيعية.

ويأتي ذلك في نفس اليوم، الذي سيقام فيه مؤتمر فيسبوك للمطورين F8 في ولاية كاليفورنيا، والذي من المرجح أن يكشف فيه فيسبوك تحديثات جديدة لميزة الكاميرا داخل تطبيقه الرئيس وكذلك ماسنجر، خاصة أنه أظهر الفترة الماضية تركيزًا كبيرًا على الكاميرا، وقد أعلن مارك زوكربرج، مدير فيسبوك وأحد مؤسسيه، أن الكاميرا هي لوحة المفاتيح القادمة.

ومن خلال التحديث الجديد الذي أطلقه “سناب شات”، قد يغير “فيسبوك” خططه وما كان سيكشفه من تحديثات حول الكاميرا داخل تطبيقاته، حيث أنه في حال كانت تلك الخطط لا تتضمن مزايا قادرة على المنافسة أمام تحديث “سناب شات” الجديد، سيظهر وكأن اللاعب الجديد يتفوق على عملاق التواصل الاجتماعي.

وطوال الفترة الماضية، ركز فيسبوك على تطبيق الميزة الرئيسة لـ”سناب شات” وهي Stories، داخل جميع التطبيقات المملوكة له مثل انستجرام، والتي حملت الميزة عليه نفس الاسم، وكذلك واتساب، والتي حملت الميزة عليه اسم Status، وعلى الماسنجر، والتي حملت الميزة عليه اسم Messenger Day، وعلى تطبيق “فيسبوك” الرئيس، وذلك في محاولة من العملاق الأزرق للاستحواذ على اهتمام المستخدمين صغار السن الذين يجذبهم “سناب شات” بسبب تركيزه بشكل كبير على التصوير أكثر من أي شيء آخر، وكذلك ميزة الفلاتر للصور والفيديوهات.