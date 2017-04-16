سنغافورة تنظم حركة المرور في السماء بحلول 2018 (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

توصل فريق بحثي مشترك من جامعة نانيانج التقنية وهيئة الطيران المدني بسنغافورة، إلى نظام جديد يحدد مسارات معينة لحركة مرور الدرونز بالسماء، وفقًا لما جاء على موقع “بي بي سي” الإخباري.

وأكد المدير المشرف على المشروع، المهندس محمد فيصل أن حجم الدرونز في سماء سنغافورة يتضاعف بشكل سريع، لأن هناك اتجاهًا مطردًا نحو استخدامها في حل العديد من المشكلات هناك، ويلزم الأمر تنظيم حركة تلك الكائنات الطائرة الآلية.

وأوضح فيصل أن الحكومة تحظر طيران الطائرات دون طيار في بعض المناطق، وذلك سيحتاج إلى إعداد نظام متكامل قوي بقاعدة بيانات بالمناطق المسموح التحليق فوقها.

ومن المرجح أن تبدأ اختبارات النظام الجديد على أرض الواقع، أو بمعنى أدق في سمائه، بحلول العام المقبل.