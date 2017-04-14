اختراع جهاز يُحول الهواء الجاف إلى مياه

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

سكان المناطق القاحلة والجافة والذين يعانون من بنية تحتية محدودة قد يتمكنون قريباً من الحصول على المياه مباشرة من مصدر موجود حولهم وهو الهواء، وذلك بحسب ما كشف عنه باحثون أمريكيون.

الفريق البحثي صرح بذلك بعد تمكنهم من تطوير صندوق يمكنه تحويل الهواء منخفض الرطوبة إلى ماء، وإنتاج عدة لترات من المياه كل 12 ساعة، وفقاً لمجلة العلوم الدولية.

وقالت الباحثة إيفلين وانغ، مهندسة ميكانيكا من معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا في الولايات المتحدة والمشاركة في الدراسة إنه “يأخذ الماء من الجو ويحجزه، ويستخدم مادة تشبه الرمل المسحوق لضخ الهواء في المسام الصغيرة، وعندما تُسخنها الشمس أو مصدر آخر، يتم تحرير جزيئات الماء في الهواء المحاصر والمكثف لسحب الماء من الهواء” .

الجهاز حاليا في مرحلة النموذج الأولي، ويُجري اختباره داخل معهد “ماساتشوستس” إذ ينتج الماء كل ساعة في 20% إلى 30% الرطوبة.

وذكرت وانغ أن “العديد من شركات المياه العالمية تنتج بالفعل وحدات مياه من الغلاف الجوي، ولكن ما هو خاص حول النموذج الجديد، هو إمكانية إنتاج المياه في بيئات منخفضة الرطوبة .