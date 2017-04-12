مساعد سامسونغ “Bixby” لن يأتي على متن جلاكسي “S8‏”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة سامسونغ، أن هواتفها جلاكسي S8 وجلاكسي S8 بلس لن يحملا على متنهما مساعدها الذكي “بيكسباي”، وذلك لأسباب مجهولة وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا لبيانها الرسمي صرحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهواتف التي ستصل للأسواق العالمية في 21 أبريل ستحمل “بيكسباي”، إلا أن بريطانيا والولايات المتحدة سيتم حرمانها من الميزة الجديدة حتى خريف العام الحالي.

وكشفت الشركة عن “بيكسباي” قبيل أيام من كشفها عن هواتفها الجديدة الشهر الماضي وهو يقوم بالعديد من المزايا التي تساعد المستخدم على إنجاز العديد من المهام بشكل سريع ومباشر وأهمها الإشعارات التذكيرية”Reminders” ومزايا أخرى مثل Vision.

ويعتمد “بيكسباي” على شبكة من الذكاء الاصطناعي والتي تتيح التعلم مع كثرة الاستخدام حيث إنها تقترح على المستخدم إتمام مهام مختلفة وفقًا للسياق الذي يقف فيه وذلك من خلال تخصيص زر في الهاتف يمكنه من استدعاء “بيكسباي” في الوقت الذي يحتاج إلى قدراته الذكية فيه.

ويأتي “بيكسباي” بقدرة على التحدث بـ52 لغة وهو قادر على إتمام أكثر من 100 ألف أمر بشكل افتراضي قبل أن يستخدمه الشخص ويتعلم من استخدامه المزيد من الأوامر لذلك فهو يعتبر منافسًا قويًا في سوق المساعدين الأذكياء.