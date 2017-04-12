“الهاكرز” يستطيعون سرقة كلمة سر هاتفك من طريقة حمله

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

توصل فريق من الباحثين الأمنيين في جامعة نيوكاسل الإنجليزية، إلى أسلوب جديد يمكن “الهاكرز” من سرقة كلمات المرور الخاصة بالضحية عبر السيطرة على مستشعرات البوصلة Gyroscopes داخل الهاتف، وفقًا لما جاء على موقع سلاشدوت التقني.

وأكدت الدراسة، أن المعلومات التي تجمعها مستشعرات الاتجاهات تعكس طريقة حمل المستخدم لهاتفه، وهي معلومات كافية للتعرف على طريقة كتابة المستخدم وتعامله مع شاشة هاتفه، وبالتالي سيتم التعرف على كافة ما يقوم بكتابته، وعليه سيكون من السهل التقاط كلمات مروره.

وأشار الباحثون، إلى أن هناك العديد من التطبيقات داخل المتاجر الرسمية التي تقوم باستغلال المستخدمين وتحصل على معلومات من المستشعرات دون أن تكون في حاجة فعلية لها لأداء مهامها.

وينصح الباحثون بضرورة تحري الدقة عند تثبيت التطبيقات على هاتفك، بحيث يتم تحري الأذونات التي يطلبها التطبيق عند تثبيته، والتعرف على ما إذا كان التطبيق في حاجة للوصول إلى معلومات المستشعرات لتقديم خدماته أم لا.